Майами, США, 24 ноября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Полиция США в Майами задержала Хуана Антонио Эрнандеса, который является братом президента Гондураса, сообщает пресс-служба гондурасского лидера.

Keith Allison Задержание

В опубликованном заявлении говорится: президент страны и правительство придерживаются мнения, что каждый должен сам нести ответственность за свои поступки и не смеет перекладывать ее на других. В свою очередь власти Гондураса выразили готовность оказать содействие следствию и предоставить необходимую информацию.

Причина задержания Эрдандеса не разглашается. По данным агентства Reuters, его подозревают в связях с преступной группировкой Cachiros, промышляющей торговлей наркотиками.