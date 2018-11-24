* ИГ — запрещённая в России организация

Лондон, 24 ноября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Россия является большей угрозой для Великобритании и ее союзников, чем террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава британского генштаба Марк Карлтон-Смит, пишет The Telegraph.

Henry Mühlpfordt Русофобская афиша Музея коммунизма в Праге

Кроме того, не такой сильной угрозой, как Россия, он считает группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Карлтон-Смита, действия Москвы нацелены на «подрыв Запада» — через космос и киберпространство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон согласен на лучшие отношения с Москвой, если российская сторона откажется от атак, «подрывающих международные договоры и безопасность».