Вашингтон, 24 ноября, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Администрация США опубликовала доклад о проблемах изменения климата и его последствиях на территории страны, сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Сообщается, что по мнению авторов доклада, лесные пожары в Калифорнии могли быть одним из последствий глобального потепления. Также к последствиям климатических изменений авторы отнесли наводнения, бури, шторма и вероятное похолодание на севере Соединенных Штатов.

«Это абсолютный позор — скрывать правду об изменениях климата в год, когда сотни американцев погибли во время пожаров, ураганов, наводнений и цветения водорослей, вызванных климатическими изменениями», — приводит газета слова президента национальной федерации дикой природы Коллина О'Мары.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября американский президент Дональд Трамп высказал в своем Twitter сомнения в существовании так называемого глобального потепления. Он заявил, что холода на северо-востоке США ожидаются жесткими и продолжительными. По мнению Трампа, после таких холодов и речи быть не может о глобальном потеплении.