Вашингтон, 24 ноября, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден был доставлен в больницу с инсультом на прошлой неделе, сообщает газета The Daily Beast.

Gage Skidmore Майкл Хайден

Сообщается, что в настоящее время ему оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Как отмечает газета, 73-летний Хайден ранее не сталкивался с подобными проблемами со здоровьем. Сейчас он проходит курс восстановления и реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в московскую больницу был помещен экс-президент Украины Виктор Янукович с травмой позвоночника. По словам его адвоката, Янукович играл в теннис на одном из московских кортов и получил спортивную травму позвоночника и колена.