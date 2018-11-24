Вашингтон, 24 ноября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Белый дом обратился в Верховный суд США для пересмотра предыдущих решений, блокирующих инициативу по запрету на службу в армии для трансгендеров, сообщает Reuters.

Defense.gov Трансгендеры в американской армии

Отмечается, что решения нижестоящих судов по трем делам по этому вопросу были заблокированы. Это и побудило администрацию американского президента обратиться в верховный суд.

Ранее, в марте 2018 года, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающим военную службу трансгендерам, кроме случаев с «исключительными обстоятельствами», в частности для трансгендеров, страдающих от так называемой гендерной дисфории. Тогда заявлялось, что таким людям требуется медицинский уход и лечение.