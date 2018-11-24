Белград, 24 ноября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан выразил согласие с позицией сербского президента Александра Вучича по поводу ситуации в Косово, сообщили в пресс-службе главы Сербии.

OPEN DAYS Йоханнес Хан

Комментируя итоги телефонных переговоров Вучича и Хана, в сербской администрации сказали, что оба участника беседы признали необходимость «сохранять мир».

Напомним, в Сербии началось очередное обострение проблемы Косово, спровоцированное Приштиной. Власти Косово 21 ноября ввели 100%-ные пошлины на сербские товары, как и на импорт из Боснии и Герцеговины.