Москва, 24 ноября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Премьера фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» состоится 10 октября 2019 года, заявил директор канала ТВ-3 Валерий Федорович на 107-м российском кинорынке в Москве.

Цитата из т/с «Чернобыль: Зона отчуждения». Реж. Андерс Банке, Павел Костомаров. 2014-2018. Россия Добро пожаловать в Чернобыль

Сообщается, что сценарий к фильму писался одновременно со сценарием сериала, причем сразу с упором на выпуск полнометражной картины. Отмечается, что в фильме будут три разных концовки истории. Других подробностей о сюжете картины пока не разглашается.

Съемки идут в настоящий момент в Москве и в Подмосковье. Роли в фильме исполнят Константин Давыдов, Кристина Казинская, Евгений Стычкин и Сергей Романович.