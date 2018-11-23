Балашиха, Московская область, 24 ноября, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Латиноамериканская певица Наталья Орейро выпустила клип «To Russia with love», снятый в подмосковной Балашихе, сообщает ИА Intermedia.

DonSimon Наталья Орейро

Сообщается, что этот клип стал первым у уругвайской артистки, снятым полностью в России. По сюжету клипа Орейро приезжает в один из российских городов и превращает его в одно из самых праздничных мест в мире. В ролике даже присутствует пара фраз на русском языке, которые артистка произносит с сильным акцентом.

Отмечается, что выпуск клипа был приурочен к 25-летию российского бренда Zarina. Певица является лицом новогодней коллекции этого бренда.