Дамаск, 24 ноября, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Одиннадцать жителей деревни Аш-Шаафа (провинция Дейр эз-Зор, Сирия) погибли при авиаударе так называемой антитеррористической коалиции, сообщает SANA.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Последствия бомбардировки

Напомним, США оправдывают свое присутствие в Сирии тем, что якобы борются с терроризмом. Между тем вышеизложенное сообщение SANA о гибели мирных жителей в результате ударов коалиции во главе с США — отнюдь не первое.

На фоне этих сообщений Пентагон и другие официальные лица США продолжают утверждать, что именно благодаря американцам в Сирии практически уничтожена группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).