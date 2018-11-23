Москва, 24 ноября, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Американская компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат российского фильма «Собибор» в Северной Америке, сообщает журнал Variety.

Цитата из х/ф «Собибор». Реж. Константин Хабенский. 2018. Россия Узники концлагеря

Дата начала проката в США и Канаде пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Собибор» — первая режиссерская работа российского актера Константина Хабенского, также исполнившего главную роль в фильме.

Картина была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако глава Минкульта РФ Владимир Мединский уверен, что фильм не получит награду из-за «политической ситуации».