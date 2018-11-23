Брюссель, 24 ноября, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали 58 произведений уличного художника Бэнкси, выставленные в арт-галерее Strokar в бельгийском Брюсселе, сообщает газета L'Echo.

Satish Krishnamurthy Бэнкси. Девочка с воздушным шаром (копия)

Сообщается, что общая стоимость выставленных работ оценивается в 15 млн евро. Арест был наложен на выставку по причине того, что организаторы не имели разрешения на показ работ художника.

Отмечается, что после открытия выставки некая британская компания в суде оспорила право на экспозицию. В ходе судебных разбирательств стало известно, что работы Бэнкси не были застрахованы. В связи с этим их изъяли во избежание финансовых претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский художник Рон Инглиш, купивший на аукционе картину Бэнкси «Рабский труд», заявил о своем желании закрасить полотно белой краской. Таким образом Инглиш намерен выразить свой протест против коммерциализации уличного искусства.