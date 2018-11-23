Киев, 24 ноября, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко поручил своему МИДу «отреагировать» на визит российского президента Владимира Путина в Крым, заявил глава Украины на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе посещения Военного инновационного технополиса «Эра». 22 ноября 2018 года, Анапа

«Я дал поручение нашему министерству иностранных дел соответственно отреагировать на это нарушение международного права», — заявил Порошенко.

Комментируя визит Путина в Крым, украинский лидер призвал Россию услышать его. Оказывается, Россия должна услышать, что «от этих визитов Крым российским не станет».

Напомним, Порошенко принял Киску в Киеве 23 ноября. Это произошло в тот же день, когда Путин прибыл с визитом в Крым.