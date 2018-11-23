Ереван, 24 ноября, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Партия «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») намерена организовать смену власти в Нагорном Карабахе. По словам одного из лидеров партии Жирайра Сефиляна, смена власти необходима для предотвращения возможного взрыва.

Стоп-кадр трансляции на youtube Жирайр Сефилян

«С сегодняшнего дня мы предлагаем действующим властям сесть за стол переговоров, чтобы без потрясений была найдена та дорожная карта, которая обеспечит смену власти без потрясений», — сказал Сефилян в эфире «Радио Азатутюн».

На замечание о том, что через год в Нагорном Карабахе с помощью выборов произойдёт смена власти, так как действующий президент Бако Саакян не будет участвовать в выборах, Сефилян сказал: «Если будем ждать год, то могут случиться потрясения. Такова ситуация. Люди не могут ждать. Нашей деятельностью мы еле сдерживаем всё это. И я уверен, что действующие власти будут настолько благоразумны, что спокойно решение будет найдено».

По его словам, они начнут переговоры с властями Нагорного Карабаха как можно скорее, но после парламентских выборов в Армении, которые намечены на 9 декабря.

Вооруженная группа «Сасна Црер» летом 2016 года захватила полк ППС в Ереване и удерживала там заложников, в том числе нынешнего главу полиции Армении Валерия Осипяна. В результате захвата погибли трое полицейских. Все члены вооруженной группы остались в живых. После смены власти в Армении члены вооруженной группы по решению суда стали постепенно выходить на свободу. Позже они попали под объявленную недавно амнистию. В тексте амнистии была специальная статья, которая освобождала от ответственности членов «Сасна Црер». Жирайр Сефилян, хотя сам не участвовал в захвате полка полиции, так как находился под арестом, но считался идейным руководителем вооруженной группы. Около полутора месяцев назад участники вооруженной группы создали партию, которая будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.