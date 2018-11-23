Москва, 23 ноября, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Хакеры группы Anonymous сообщили о получении доступа к документам, раскрывающим схему вмешательства спецслужб Британии во внутренние дела России. Сообщение хакерской группы было опубликовано 23 ноября.

Financial Times Уильям Браудер

В частности, полученные хакерами документы свидетельствуют о сущности проекта под названием Integrity Initiative, который Anonymous считают инструментом спецслужб Великобритании для вмешательства во внутренние дела других стран.

Согласно полученным хакерами группы Anonymous данным, целью этого проекта является информационное воздействие на Россию. В рамках Integrity Initiative денежную помощь получали крупный финансовый мошенник Уильям Браудер и Владимир Ашурков, исполнительный директор структуры «Фонд борьбы с коррупцией», возглавляемой так называемым «оппозиционером Алексеем Навальным».

Стоит отметить, что на это сообщение группы Anonymous уже отреагировали в Совете Федерации России. В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в этом случае принципиально важно «сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений». По его мнению, данная информация требует внимания и тщательного расследования.