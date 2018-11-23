Киев, 23 ноября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Верховная рада внесла в конституцию такие поправки, которые позволяют по-разному трактовать внешнеполитический вектор Украины. Об этом 23 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина», политолог Андрей Ермолаев.

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Он считает, что Рада фактически закрепила дружбу с НАТО и ЕС, но не обязательность курса в эти структуры.

«Я выдохнул, когда увидел эту правку. В НАТО никто не идет. По-разному можно крутить определения, но внесение в преамбулу Конституции таких очень общих терминов, как «европейская» и «евроатлантическая» интеграция, позволяет менять законодательство, в котором отражены формулы интеграции. Так, в ряде законов упоминаются Европейский союз, евроатлантический альянс — в ряде доктринальных документов. Евроатлантическая интеграция может быть хоть диетической, мы можем просто дружить, и это тоже интеграция. А можем стремиться к вступлению — это тоже интеграция. Теперь в Конституции закреплено наше намерение дружить с Европой — европейская интеграция и евроатлантическое — как направление», — сказал Ермолаев.

Он считает, что президент Петр Порошенко «правильно расставил запятые», поскольку НАТО вступает в период трансформации.

«Учитывая, что НАТО скоро будет трясти похлеще серьезных конфликтов из-за стремления ЕС стать субъектом большой политики и в военном плане создать европейскую армию. Эта формула нам позволяет по-быстрому поменять все существующее законодательство. Так что Петр Порошенко декларирует НАТО, тут нельзя казнить — помиловать. Он правильно расставляет запятые», — добавил Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Порошено заявил, что Украина идет в НАТО не с протянутой рукой, а партнером по обеспечению безопасности, который входит в десятку сильнейших армий на континенте.

«Парламент Украины 311 голосами принял изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО… Сегодня мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а партнером по обеспечению безопасности. Сегодня украинская армия, созданная нашими с вами усилиями, за пять лет стала одной из 10 сильнейших армий на континенте. Пять лет назад ее вообще не было. Представьте себе, что пять лет назад в ВСУ не было бронежилетов, разгрузки, наколенников, аптечки, исправного вооружения, санитарных и эвакуационных автомобилей, бронетехники. Армия была разграблена, растянута и голодная», — сказал Порошенко.

Напомним, 22 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на вступление Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержали 311 депутатов. До этого Конституционный суд большинством голосов признал изменения, предлагаемые Порошенко, соответствующими Основному закону страны.