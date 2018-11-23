Ужгород, Украина, 23 ноября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. До 2018 года на границе между Украиной и Словакией заработает международный аэропорт «Ужгород», заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Словакии Андреем Киской, сообщает 23 ноября «112 Украина».

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По его словам, Киев и Братислава ускорят получение международных разрешительных документов, которые будут оформлены в ЕС. Как отметил Киска, для Словакии также важен маршрут Киев — Ужгород, поэтому открытие аэропорта важно и для Братиславы.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на границе между Днепропетровской и Запорожской областями будет построен новый аэропорт «Приднепровье».