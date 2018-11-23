Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 ноября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 23 ноября в прямом эфире телеканала «России-24» сделал заявление о ситуации на довыборах в городскую думу Переславля-Залесского Ярославской области, намеченных на 25 ноября. По мнению лидера партии, в отсутствие каких-либо оснований была по суду отменена регистрация одного из кандидатов от СР на дополнительных выборах по многомандатному округу №2.

Mironov.ru Сергей Миронов

«У нас там были зарегистрированы два кандидата: они подали документы, комиссия всё приняла. И вдруг один из «независимых» кандидатов предъявляет претензии, что документы неправильные. Якобы в них нет необходимых подписей, печати. Подчеркну, наши коллеги, прежде чем сдать документы, сфотографировали их. У нас есть эти фотографии. И тем не менее по суду сняли нашего кандидата [Виталия] Изместьева, который, кстати, лидировал по всем рейтингам», — заявил Сергей Миронов.

В «Справедливой России» предполагают, что речь может идти о подлоге, с помощью которого отстранили от выборов неугодного кандидата, а это идёт вразрез с политикой Центризбиркома.

«Сегодня ЦИК требует, чтобы никогда по надуманным причинам не снимали кандидатов, — напомнил Сергей Миронов. — Что делает территориальная комиссия? Регистрирует, специально не обращая внимания на ошибки в документах. Потом другой кандидат жалуется на это, и неугодного претендента на выборную должность снимают по суду. Комиссия как бы ни при чём».

Миронов заявил, что по ситуации в Переславле-Залесском поданы заявления в прокуратуру и следственные органы. Он также не исключил, что справедливороссы потребуют аннулировать результаты довыборов, которые состоятся в воскресенье, 25 ноября.