Киев, 23 ноября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. На 6,7% сократилось производство стали на Украине в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года, заявили во Всемирной ассоциации производителей стали, сообщает 23 ноября УНИАН.

Dogvillan Криворожсталь, ныне — АрселорМиттал

Несмотря на сокращение производства в октябре, в целом производство стали на Украине за период с января по октябрь 2018 года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, Украина осталась на 13-м месте в рейтинге производителей стали, произведя за указанный период 17,567 млн т стали.

Напомним, в 2013 году Украина занимала седьмое место в рейтинге мировых производителей стали с показателем 30,4 млн т. А в 2017 году Украина уже была на 12-м месте.