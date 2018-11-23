Грозный, 23 ноября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 23 ноября между коллективами «Ахмат» и ЦСКА на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Российской премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «красно-синих».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Первый мяч в дебюте второго тайма забил центральный защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон, замкнув навес Ивана Облякова — 0:1. В компенсированное время вышедший на замену Тимур Жамалетдинов забил 3-й мяч в сезоне — 0:2.

Статистика матча («Ахмат»/ЦСКА)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 10/18

Поданные угловые 3/5

Набрав 26 очков, ЦСКА поднялся на 3-ю позицию. «Ахмат» с 19 баллами опустился на 8-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Гащенков, Мусалов, Думбия, Исмаэль, Мохаммаде, Раванелли, Иванов, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Чалов, Нишимура.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов.

Желтые карточки: Бистрович — 5, Иванов — 35, Магнуссон — 71, Исмаэль — 86, Щенников — 86.

Голы: Магнуссон 57 — 0:1, Жамалетдинов 90+6 — 0:2.