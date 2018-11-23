Москва, 23 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Программу по реновации жилья готовы поддержать 33 региона, 21 против. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Сносят старое, строят новое

«Согласно заключениям, которые нам направили, 33 субъекта поддерживают программу, 9 не имеют замечаний и предложений, то есть нейтральная позиция, и 21 против», — сообщила Хованская.

Она предположила, что среди неподдерживающих реновацию могут быть субъекты РФ — «двоечники, которые провалили программу» по расселению аварийного жилья 2012 года.

Кроме того, указала парламентарий, для реализации программы необходимо желание главы региона и привлекательные для инвесторов предложения.

В ходе парламентских слушаний обсуждали распространение программы реновации на всю Россию.