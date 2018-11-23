Надым, Ямало-Ненецкий АО, 23 ноября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. По факту забастовки на Песцовом месторождении в ЯНАО возбуждено уголовное дело. По данным следствия, руководство ООО «Строительная компания Север» не платило свыше двух месяцев заработную плату и иные, предусмотренные законом выплаты рабочим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Gazprom.ru На вахте

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

На данный момент известно, что 190 вахтовикам, работающим на месторождении Песцовое в Надымском районе, предприятие должно около 15 млн рублей. Кроме того, с частью работников незаконно заключили договоры гражданско-правового характера, которыми подменяли трудовые, сообщает прокуратура ЯНАО.

В ходе следствия будет установлено точное количество потерпевших и сумма задолженности по заработной плате, сообщают в СУ СКР по ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вахтовики в своём видеообращении заявили о том, что деньги у них закончились и они не могут уехать домой. Выяснилось, что задолженность по зарплате возникла из-за долга СК «Стройгазконсалтинг», являющегося подрядчиком работ, перед субподрядчиком — СК «Север», где и трудятся протестующие. Подрядчик дал гарантии погашения долга перед субподрядчиком, а к 1 декабря работникам намерены выплатить зарплату.