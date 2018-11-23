Донецк, 23 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за полтора года отремонтировали 267 лифтов, заявил исполняющий обязанности главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, сообщает 23 ноября «Донецкое агентство новостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM В лифте

По его словам, с весны 2017 года в республике реализуется программа по капитальному ремонту, модернизации и восстановлению лифтового хозяйства. За два этапа программы были восстановлены 267 лифтов и 179 диспетчерских систем. Сейчас выполняется третий этап, отметил Наумец.

Отмечается, что программа работает в 11 населенных пунктах, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Иловайск и другие.

Напомним, ранее в министерстве строительства ДНР заявлял, что в Шахтерске восстановлено более 1 тыс. домов, поврежденных обстрелами украинских карателей в 2014 году.