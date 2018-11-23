Токио, 23 ноября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. В Тихом океане недалеко от побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 23 ноября главное метеорологическое управление страны.

(сс) Ray Bouknight Сейсмограф

Уточняется, что подземные толчки зафиксированы около префектуры Фукусима, но угрозы цунами не зафиксировано.

Источник сейсмических колебаний находился на глубине 50 километров. Сотрясения почвы ощущали жители 12 префектур, включая столицу страны Токио.

Японские сейсмологи считают, что угрозы цунами нет. Сообщений о разрушениях и жертвах не отмечено.