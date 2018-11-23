Киев, 23 ноября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 27−29 ноября в Константинополе на заседании синода Вселенского патриархата будет принято решение об утверждении томоса для поместной неканонической Украинской православной церкви. Об этом 23 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и УПЦ

«27−29 ноября Ростислав Павленко — заместитель главы администрации президента посетит Стамбул, для того чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. А в декабре мы соберем Собор новой церкви», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей лично пообещал создать украинскую поместную автокефальную православную церковь.

«Год назад мне говорили: «Господин президент, о какой поместной церкви вы говорите?» А поместная церковь является ключевым элементом создания государства, составной частью независимости нашего государства, окончательным свидетельством того, что Украина ушла прочь от колониального статуса. А 9 апреля произошло чудо. В понедельник после Пасхи, во время визита моей делегации на Фанар, после девятичасовых переговоров мы пожали руки с Вселенским патриархом. Он сказал: «Если будет обращение всех иерархов — двух православных церквей и части иерархов третьей церкви. Если ваше обращение, господин президент, будет поддержано Верховной радой, у вас будет украинская поместная автокефальная православная церковь», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии неканонической Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено. При этом с предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью (РПЦ) анафема. Ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус. Напомним, томос об автокефалии православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви.