Киев, 23 ноября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в 2019 году правительство Украины и Нацбанк удержат среднегодовой курс гривны на уровне 28,2 грн за доллар. Об этом Охрименко заявил 23 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР Попрашайки

«В этом году фактически нет девальвации. Год начинали курсом 28,5 грн за доллар, было почти 29 грн. Сейчас фактически 27 грн за доллар. Да, в конце года увидим 28,5 — 28,7 грн за доллар… У нас курс отошел на другой план. У нас проблема с ценами. Если вы пообщаетесь с людьми, они меньше говорят о курсе, больше ругают и обсуждают цены», — сказал Охрименко.

Он считает, что Международный валютный фонд предоставит Украине кредит осенью 2019 года, после проведения парламентских выборов.

«Скорее всего, миссия будет недовольна бюджетом. Скорее всего, деньги получим после выборов в Верховную Раду», — подчеркнул эксперт.

По его словам, спешное принятие бюджета Радой связано с принятием бюджета Госдумой России.

«В России приняли бюджет, и наши захотели принять в тот же день. Знай наших… У нас бюджет принимается очень просто: купили голоса — приняли, не купили — не приняли… У нас всегда, когда принимали бюджеты в 2017 и 2018 гг. доходная и расходная части росли. Это — традиция. Бюджет всегда позитивный. Другое дело, что он никогда не выполняется. Никто не говорит куда провалился бюджет 2018 года? Такое будет и в 2019 году. Никаких замечаний к тексту нет… Если у нас в бюджет закладывают прожиточный минимум, на который нельзя прожить, то о каком бюджете вообще можно говорить? Вы можете за 2 тыс грн (72 долл — ред.) прожить месяц? Нет. Издеваются над людьми», — считает Охрименко.

Он прогнозирует, что в 2019 году Украина не выйдет на запланированные 3% роста внутреннего валового продукта.

«Скорее всего, в 2019 году рост ВВП составит 2%. Почему в этом году ВВП вырост на 3%? Из-за сравнительной базы… Вся надежда на рост ВВП — это деньги гастарбайтеров. Дай Бог, чтобы больше людей уехало, тогда будет больше денег. Другие факторы не работают. Посмотрите, в этом году промышленность Украины упала, но вырос ВВП — это абсурд», — добавил эксперт.

Ранее, 23 ноября, Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019 год. В документе заложен рост ВВП на 3%, а инфляция — 7,4%. Среднегодовой курс гривны будет на уровне 28,2 грн за доллар.

Напомним, 15 ноября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует принять решение о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года.

19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. на 1,5 года. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Для получения кредита Киеву нужно повысить коммунальные тарифы и цены на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.

«Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.