Луганск, 23 ноября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) за четыре года в 7,5 раз увеличилось количество детских футбольных команд, заявил президент Луганского футбольного союза (ЛФС) Манолис Пилавов, сообщает 23 ноября «Луганский информационный центр».

(сс) AnnRos Футбольный мяч

По его словам, в 2015 году в республиканских соревнованиях по футболу принимали участие всего восемь команд, тогда как в 2018 году команд стало 60. Пилавов подчеркнул, что ЛФС организует соревнования по всем разновидностям футбола: пляжному, школьному, женскому, любительскому и другим.

Напомним, ранее ДНР и ЛНР договорились о создании любительской футбольной лиги Донбасса. Республики создадут объединенный чемпионат по футболу среди любительских команд «Лига Донбасса».