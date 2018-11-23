Новосибирск, 23 ноября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В 2019 году Новосибирская область получит из федерального бюджета в полтора раза больше средств, чем в 2018 году, — около 850 млн рублей. Об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и планах по благоустройству в регионе на пресс-конференции сегодня, 23 ноября, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная в Новосибирске

По словам Дениса Архипова, работа над реализацией в регионе приоритетных и национальных проектов находится на особом контроле губернатора Андрея Травникова — благодаря активной работе главы региона на федеральном уровне удалось добиться увеличения финансирования для области по данному направлению.

«С 2019 года проекты по благоустройству территорий в регионах приобретают статус национальных проектов, и большая часть их финансирования будет осуществляться из федерального бюджета. В Новосибирской области приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» успешно реализуется уже два года, в общей сложности благоустроено 438 объектов — это придомовые территории многоквартирных домов и общественные пространства муниципальных образований региона. Это означает, что жители 620 многоквартирных домов получили комфортные современные для условия занятий спортом, отдыха и прогулок в шаговой доступности к местам проживания, а также, что в муниципальных образованиях появились десятки обновлённых и новых общественных пространств — парков, скверов, прогулочных зон», — подчеркнул Денис Архипов.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в 2017 году. Работы велись в 52 муниципальных образованиях, благоустроено 44 общественных пространства и 221 придомовая территория, объём средств из федерального бюджета составил более 475 млн рублей. В 2018 году уже завершены работы на 31 общественном пространстве и 142 придомовых территориях, объём средств из федерального бюджета составил свыше 500 млн рублей.

По итогам 2017 года в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству включены парк «Кольцово» и Михайловская набережная в городе Новосибирск (первый этап). В 2018 году на конкурс по отбору лучших реализованных практик по благоустройству направляется ещё пять проектов Новосибирской области, реализующихся в Новосибирске, Карасуке, Кыштовском, Куйбышевском и Купинском районах.

Говоря о перспективах благоустройства, министр отметил, что, исходя из объёма финансирования и учитывая опыт предыдущих лет, в 2019 году на территории региона планируется благоустроить 194 дворовые территории многоквартирных домов и 24 общественных пространства.

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды» — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. Новый национальный проект «Жилье и городская среда» разработан в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».