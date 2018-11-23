Красногорск, 23 ноября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. В Подмосковье в 2019 году откроется рабочее движение на восьми автодорогах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков, пишет агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство автомобильной развязки в Красногорске

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство развязки идёт полным ходом

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство автомобильной развязки в Красногорске

Тресков перечислил наиболее крупные проекты: путепровод через ж/д пути на 5 километре дороги Балашиха — Салтыковка (на Разинском шоссе), транспортную развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске (микрорайон Павшинская пойма) — второй и третий пусковые комплексы, а также путепровод через железнодорожные пути на 16 км Горьковского направления МЖД в Реутове.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительные работы

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка ведётся вплотную к домам

Чиновник добавил, что в следующем году «начнется строительство 10 объектов, девяти путепроводов и одной дороги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство автомобильной развязки в Красногорске

Открытие первого комплекса развязки в Красногорске намечено на конец 2018 года. Тем не менее, говорить о высокой готовности объекта пока не приходится, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Строительные работы вовсю ведутся как на самой эстакаде, так и на подъездных путях. С тем, как выглядит объект сегодня, предлагаем ознакомиться в фоторепортаже.