Калининград, 23 ноября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 23 ноября, начался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сегодня же предстоятель РПЦ возглавит молебен перед мощами святителя Луки в кафедральном соборе Христа Спасителя.

Gov39.ru Патриарх Кирилл в Калининграде

Завтра, 24 ноября состоится освящение памятника князю Александру Невскому в Балтийске, а в воскресенье, 25 ноября патриарх Кирилл возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.