Тобольск, Тюменская область, 23 ноября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Жители тюменского Заболотья, а именно Лайтамакского сельского поселения Тобольского района, бьют тревогу. Несмотря на обещание губернатора Тюменской области Александра Моора провести полноценные общественные слушания по передаче в аренду охотугодья «Носкинский», на государственном сайте проведения торгов 21 ноября 2018 года появилось извещение об аукционе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Моор

Как отмечают сами граждане, это произошло в обход учёта их мнения.

Напомним, жители Лайтамакского сельского поселения Тобольского района возмущены намерением региональных властей сдать местные охотничьи угодья, а именно Носкинское, в аренду на 49 лет юридическим лицам. Люди не желают повторения ситуации, сложившейся в охотугодье в Ягунтуме, где жителей поселения, по их словам, арендатор не пускает в лес, угрожая автоматами, а животный мир истребляют любители VIP-охоты.

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Общественные слушания по аренде огромного охотугодья, как уверяет региональное Госохоуправление, прошли в 2014 году, по интернету. Учитывая, что на территории Лайтамакского сельского поселения до сих пор нестабильная сотовая и интернет связь, можно сказать, что слушаний и не было вовсе. Глава региона Александр Моор обещал возмущённым сельчанам проведение полноценного публичного мероприятия.

«Даю поручение вернуться к обсуждению этого вопроса с жителями, развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона», — заявил Александр Моор.

Как отмечают жители, обещанных слушаний так никто и не удосужился организовать. Зато на официальном сайте о проведении торгов появилось извещение об аукционе всё на то же охотугодье «Носкинское», причём к участию допущены лишь те, кто подавал заявки на отменённые из-за протеста сельчан октябрьские торги.

«Никаких обсуждений с нами не было. Госохотуправление обмануло губернатора — или губернатор обманул народ своим обещанием?» — выразил недоумение порталу Park72.ru глава администрации Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.

Тем временем торги намечены на 29 ноября 2018 года. На аукционе будут разыгрываться угодья площадью 129 тыс. га со сроком пользования 49 лет. Начальная цена платы за аренду в год составляет 15,2 тыс. рублей.