Красногорск, 23 ноября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Жители подмосковного Красногорска с риском для здоровья и жизни совершают пешие переходы сквозь строительную площадку новой автомобильной развязки, передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вдоль Волоколамского шоссе вырыт котлован под коммуникации

Дарья Антонова ИА REGNUM Людям попросту негде ходить

Проектом застройки, по всей видимости, не были предусмотрены в нужном количестве пешеходные подступы к Волоколамскому шоссе, а также временные обходные тротуары, а потребность в пешеходной инфраструктуре у жителей осталась. Они вынуждены проходить через стройку по перекопанному грунту, минуя ямы, строительный мусор, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ямы не ограждены и даже при дневном свете трудно различимы

На фото видно протоптанные тропы между бетонными блоками ограждения и проезжей частью, по краю технического обрыва, мимо глубокого котлована и просто по бездорожью.

Напомним, развязка в Красногорске свяжет Волоколамское и Ильинское шоссе.