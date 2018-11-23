Париж, 23 ноября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Екатеринбург вышел во второй тур голосования по выбору города, в котором в 2025 году пройдёт всемирная универсальная выставка «ЭКСПО». Свой выбор в Париже сделали участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Екатеринбургу отдали голоса 48 делегатов. 85 проголосовали за Осаку (Япония), а 23 — за Баку, говорится в официальном twitter-аккаунте МБВ. Теперь предстоит второй тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября станет известно, в каком городе пройдёт «ЭКСПО-2025». В числе кандидатов: Екатеринбург, Баку и Осака (Япония). Город, в котором она состоится, определяют 169 делегатов генеральной ассамблеи МБВ.