Кигали, 23 ноября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Руанда и Катар подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление экономических отношений между странами.

Jaafar Alnasser Катар

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, данный договор был подписан президентом Руанды Полом Кагаме и эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани во время двухдневного визита главы Руанды в Катар. Между государственными лидерами были заключены соглашения о воздушном сообщении, инвестициях, торговле, а также меморандум о взаимопонимании по вопросам экономики и торговли.

Катар и Руанда уже имеют опыт сотрудничества в области гражданской авиации. Авиакомпания Qatar Airways регулярно совершает прямые рейсы в Руанду с 2012 года.

Министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатате сопровождал президента Кагаме во время визита и сообщил, что они провели совещание, посвященное поиску притока инвестиций в страну.