Дакка, 23 ноября, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь главной оппозиционной партии в Бангладеш, Бангладешской националистической партии, Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что правительство Бангладеш пытается «подорвать», «захватить» выборы, в то время как полиция бездействует. Как сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак», эти слова генсек БНП произнес на пресс-конференции в штаб-квартире лидера этой партии Халеды Зии.

Mohammad Hasan Полиция Бангладеш

Мирза Фахрул Ислам Аламгир подчеркнул: «Мы постоянно видим то, какую роль играет полиция на выборах». По его словам, полиция постоянно разгоняет демонстрантов и мешает демократическому процессу в стране, а на выборах она играет роль жандарма. БНП требует установить до проведения выборов «правила игры» на этих выборах, которые дали бы всем кандидатам равные возможности. В противном случае, утверждает генсек БНП, «народ не потерпит такой фальсификации и подковёрной игры».