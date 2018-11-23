Абу-Даби, 23 ноября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. 22 ноября наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бин Зайд аль-Нахайяна обвинили во вмешательстве в войну в Йемене. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира», аль-Нахайяан был лично причастен к проведению различных видов пыток на территории страны, в которой уже третий год идет война.

Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян

Обвинение в сторону наследного принца было сделано французскими правозащитниками. Они обвинили его в совершении военных преступлений и бесчеловечном обращении по отношению к йеменским гражданам.

«По его воле прошли многие атаки по территории Йемена», — прокомментировал ситуацию французский юрист Джозеф Брехам.

Судебный иск был подан в парижском суде во время визита наследного принца во Францию.