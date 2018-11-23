Симферополь, 23 ноября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В некоторых населённых пунктах Крыма с января 2019 года будет введён дифференцированный тариф на воду. Об этом 23 ноября на расширенном заседании Общественной палаты Крыма заявил председатель госкомитета по ценам и тарифам республики Юрий Новосад.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик воды

«Изменения будут применяться локально, и не будут носить общий характер. Цель данной нормы — стимулирование установки приборов учёта и рационального использования дотируемого из бюджета республики ресурса питьевого водоснабжения», — отметил чиновник.

По его словам, на данный момент в Крыму наблюдается тенденция увеличения потребления воды, при том, что тарифы пока остаются на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители госпредприятия «Вода Крыма» предложили ввести дифференцированный тариф на воду для крымчан с счётчиками горячей и холодной воды, настаивая на необходимости введения нового «экономически обоснованного тарифа», который дороже нынешнего почти на четыре рубля за кубометр.