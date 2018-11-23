Ярославль, 23 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. 23 ноября дебаркадер, вызвавший гнев ярославцев, отбуксировали от Волжской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Аврутов Дебаркадер уплывает

По свидетельству очевидцев, он уплыл вниз по Волге, и, вероятно, встал на временную стоянку в затоне или Речном порту.

Ярославские градозащитники заявили, что сооружение в восточном стиле искажает восприятие Волжской набережной, нарушает охранные нормы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активисты планировали направить жалобы во все возможные инстанции. Жестко раскритиковал вид дебаркадера и московский блогер Илья Варламов.

Никто из властей города и области не взял на себя ответственность за согласование странного объекта. Также неизвестно, по чьему указанию он покинул причал. В правительстве области опровергли версию о том, что это сделано по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.