Возмутивший ярославцев дебаркадер убрали с набережной Волги
Ярославль, 23 ноября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. 23 ноября дебаркадер, вызвавший гнев ярославцев, отбуксировали от Волжской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По свидетельству очевидцев, он уплыл вниз по Волге, и, вероятно, встал на временную стоянку в затоне или Речном порту.
Ярославские градозащитники заявили, что сооружение в восточном стиле искажает восприятие Волжской набережной, нарушает охранные нормы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Активисты планировали направить жалобы во все возможные инстанции. Жестко раскритиковал вид дебаркадера и московский блогер Илья Варламов.
Никто из властей города и области не взял на себя ответственность за согласование странного объекта. Также неизвестно, по чьему указанию он покинул причал. В правительстве области опровергли версию о том, что это сделано по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.