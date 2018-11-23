Аддис-Абеба, 23 ноября, 2018, 22:48 — ИА Регнум. С 27 ноября по 8 декабря 2018 года глава Бюро по делам африканских стран Государственного Департамента США Тибор Нейджи отправится в Эфиопию, Джибути, Эритрею и Кению. Во время своей поездки помощник госсекретаря сосредоточит свое внимание на укреплении торговых и инвестиционных связей между США и Африкой, использовании потенциала африканской молодежи, обеспечении мира и безопасности на основе партнерских отношений.

ИА REGNUM Танцующий народ

Также г-н Нейджи намерен обсудить с правительством Эфиопии вопросы по финансированию со стороны США образовательной реформы в стране и поддержке США инновационных проектов молодежи Эфиопии в рамках «непреклонной приверженности Соединенных Штатов делу людей и народов Африки». Об этом сообщил 22 ноября эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Во всех странах глава отдела Африки госдепа будет проводить двусторонние встречи с правительственными чиновниками и лидерами государств Африканского Рога. В Аддис-Абебе г-н Нейджи также будет представлять Соединенные Штаты на саммите, посвященном укреплению отношений между США и Африканским Союзом.