Санкт-Петербург, 23 ноября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Петербурге в эти дни отмечается 30-летие со дня создания подразделения ОМОН. 23 ноября в городе прошло торжественное празднование юбилея с участием директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова, представителей органов власти и силовых структур региона, личного состава ОМОН, членов семей сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, ветеранов отряда. Кроме того, оглашены сведения о наградах, достижениях и потерях петербургского ОМОНа за три десятилетия службы.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Мероприятие в честь 30-летия ОМОН в Петербурге

Ленинградский ОМОН (отряд милиции особого назначения) был создан 25 ноября 1988 года на базе оперативного полка милиции. После преобразования милиции в полицию действовал под новым названием — Отряд мобильный особого назначения. В 2016 году ОМОНы всей страны были переведены из подчинения МВД в Федеральную службу войск национальной гвардии. Петербургский ОМОН служит в составе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили ИА REGNUM в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, с 1995 года сотрудники петербургского ОМОН более 70 раз выезжали в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Там сводные отряды омоновцев из разных городов выполняли задачи по восстановлению конституционного порядка, участвовали в ликвидации бандформирований, охраняли государственные учреждения. С 1995 по 2002 годы на Северном Кавказе погибли 12 сотрудников ОМОН из Санкт-Петербурга.

В ходе выполнения служебных и боевых задач в Петербурге, Ленобласти и во время командировок в другие регионы более 280 сотрудников петербургского ОМОН получили ранения. За мужество и героизм в борьбе с преступностью и заслуги в обеспечении общественного порядка государственных и ведомственных наград удостоены 1084 сотрудника петербургского ОМОН. Награждены орденом Мужества — 61 сотрудник, орденом «За личное мужество» — 9, медалью «За отвагу» — 234 сотрудника.

«Сегодня Отряд — одно из наиболее многочисленных специальных подразделений, обеспечивающий выполнение задач по охране правопорядка множества крупномасштабных мероприятий, проводимых в Северной столице нашей Родины, включая ежегодные Петербургские международные форумы и традиционный праздник выпускников «Алые паруса», — отметил генерал армии Виктор Золотов.

Директор Росгвардии напомнил, что сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН, рискуя жизнью, 3 апреля 2017 года сумели обезвредить самодельное взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания», подложенное там террористом, позже взорвавшим себя в поезде метро. Тем самым не был допущен еще один смертельный взрыв в подземке.

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Золотов также особо отметил особу значимость для стоящего на воде Петербурга моторизованной роты ОМОН на катерах, которая стала первым подобным подразделением среди всех российских отрядов.

В 2018 году сотрудники ОМОН по Санкт-Петербургу и Ленобласти участвовали в проведении более 440 оперативно-следственных и профилактических мероприятий, обеспечили безопасность шествия Бессмертного полка, Петербургского юридического форума, Петербургского международного экономического форум, Дня города, праздника «Алые паруса», Главного военно-морского парада, матчей Чемпионата мира по футболу-2018 и других событий.

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Специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали на территории региона более тысячи подозрительных предметов, уничтожили более 38 тысяч различных боеприпасов.