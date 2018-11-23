Аддис-Абеба, 23 ноября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Совет директоров Африканского фонда развития (АФР), входящего в структуру Африканского банка развития (АБР), утвердил выделение Эфиопии гранта в 123 млн долларов в качестве дополнительного финансирования по программе трансформации базовых услуг, которая будет осуществляться в течение 2018/19−2019/20 финансовых годов. Данный грант направлен в поддержку реализации Эфиопией плана экономических реформ по ускорению темпов развития человеческого и технологического потенциала и обеспечения устойчивости его развития. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

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Дополнительные финансовые ресурсы в размере 123 млн долларов, направленные из АБР, также позволят правительству Эфиопии продолжить реализацию программ доступа к качественным базовым услугам на местном уровне.

АБР является ключевым сторонником правительственной программы Эфиопии, направленной на расширение доступа к здравоохранению, водоснабжению, образованию, сельским дорогам и на увеличение участия населения в производстве услуг в сельском хозяйстве.

Реализация данных проектов будет особенно важна для населения, которое проживает в регионах с недостаточным уровнем социального обслуживания и скотоводческих сообществах штатов Афар, Эфиопское Сомали, Бенишангуль-Гумуз и Гамбелла.