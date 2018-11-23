Исламабад, 23 ноября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. 22 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение правительству в кратчайшие сроки разработать масштабную программу по искоренению бедности в стране. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан назвал бедность одним из главных препятствий для развития Пакистана и распорядился найти средства для борьбы с этой проблемой. Премьер-министр также установил срок публикации программы: 25 ноября — именно в этот день основные пункты стратегии станут известны широкой общественности.

Бартоломе Эстебан Мурильо. Маленький нищий (фрагмент). около 1650

По данным Программы Развития ООН, доля пакистанцев, живущих за чертой бедности, составляет 39%. Согласно национальной статистике, к бедным в Пакистане относят граждан, живущих на менее чем 3030 рупий (1015 рублей) в месяц.

Ранее Имран Хан заявлял, что Китай может оказать Пакистану помощь в борьбе с бедностью. КНР, по мнению премьер-министра, не только обладает достаточными средствами, но и имеет значительный опыт в искоренении нищеты. Ожидается, что пакистанская программа борьбы с бедностью будет включать пункты, вдохновленные примером Поднебесной.