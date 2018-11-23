Токио, 23 ноября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Кабинет министров Японии пришел к выводу, что экономика Японии «восстанавливается в умеренных темпах» и уже наблюдаются улучшения. Об этом правительство сообщило в ноябрьском выпуске ежемесячного экономического отчета. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», устойчивый внутренний спрос, частное потребление и экспорт сыграли ключевую роль. Это является положительным моментом в условиях, когда Соединенные Штаты и Китай находятся в условиях торговой войны, что порождает колебания в мировой экономике.

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В правительстве также добавили, что с июля по сентябрь на экономике негативно сказывались стихийные бедствия, однако их последствия уже сошли на нет.