Иерусалим, 23 ноября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Налоговое управление Израиля представило проект выплаты компенсаций за косвенный ущерб физическим и юридическим лицам, так или иначе затронутым эскалацией конфликта на границе с сектором Газа. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Дети на развалинах дома

Согласно плану проекта, на компенсацию могут претендовать владельцы различных предприятий, включая предприятия туристической сферы, жители, отсутствовавшие на рабочих места из-за ракетных обстрелов, а также пасечники. Кроме того, денежные выплаты получат граждане, чьи дети вынуждены были пропускать школьные занятия. В случае отмены занятий в школах большинство родителей были вынуждены брать отпуск за свой счет.

Заместитель начальника Налогового управления Мири Савьон отметила, что по мере того, как обострялась ситуация на границе с Газой, становилось все более очевидно, что возмещению должен подлежать не только прямой, но и косвенный ущерб. В ведомстве отмечают, что данный проект будет действовать до конца 2018 года. В случае сохранения нестабильной ситуации в южных районах Израиля данная программа будет продлена.