Иерусалим, 23 ноября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Кнессете Израиля прошло голосование по вопросу признания геноцида езидов. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, законопроект поддержали 38 депутатов, а то время как 58 парламентариев проголосовали «против».

Иван Шилов ИА REGNUM Езиды

Известно, что инициатором данного законопроекта является депутат от партии «Сионистский лагерь» Ксения Светлова. Сразу после голосования Светлова заявила, что еврейский народ как никто другой знает, что такое геноцид, поэтому Израиль «должен признать страдания другого народа, оказать езидам поддержку и стать лучом света в царстве ненависти, окружающем этих людей.» Кроме того, депутат вспомнила встречу с одной из выживших в геноциде, отметив, что признание геноцида езидов — «моральный долг Израиля».

Отмечается, что против закона выступила заместитель министра иностранных дел и депутат от партии «Ликуд» Ципи Хотовели. Политик подчеркнула, что Организация Объединенных Наций не предпринимает никаких действий для признания геноцида езидов.