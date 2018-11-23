Иерусалим, 23 ноября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Полиция Израиля завершила расследование по делу министра внутренних дел страны Арье Дери. Политику инкриминируются дача заведомо ложных показаний, уклонение от налогов, мошенничество, а также злоупотребление общественным доверием. Об этом 22 ноября сообщила израильская газета Yediot Ahronot.

עט הזמיר Арье Дери

По данным следствия, министр Дери заключил сделки с недвижимостью на общую сумму в более чем $2 млн. Четверть данной суммы должна была быть выплачена государству в форме налогов. Однако никаких налоговых выплат от министра не поступало.

К данному делу оказался причастен также брат министра Шломо Дери, который занимает пост заместителя главы Еврейского национального фонда. Его следствие обвиняет в многочисленных налоговых махинациях и других финансовых преступлениях.

Напомним, что раннее министр Дери уже был судим за мошенничество. Тогда политик провел в тюрьме 22 месяца, а также был лишен права заниматься политикой в течение 7 лет.