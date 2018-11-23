Стокгольм, 23 ноября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. С наступлением 2019 года заканчивается срок председательства Швеции в Совете Безопасности ООН. В связи с этим в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке прибыли король Швеции Густав XVI и королева Сильвия. Об этом официальный сайт шведского королевского дома сообщает.

Bengt Nyman Сильвия — королева Швеции

Целью визита среди прочего было подведение итогов двухлетнего председательства Швеции в Совете Безопасности. Королевская пара приняла участие в нескольких мероприятиях и встречах, так, например, посетила постоянное представительство Швеции при ООН и провела встречу с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутеррешем, а также с главой программы развития ООН Акимом Штайнером. Особое внимание было уделено активному участию Швеции в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединённых Наций.

Швеция является конституционной монархией, во главе которой на данный момент стоит король Карл XVI Густав из династии Бернадот.