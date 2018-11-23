Ярославль, 23 ноября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ обязало убрать пристройку от Арсенальной башни в Ярославле. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

Alex «Florstein» Fedorov, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44097210 Арсенальная башня вики

Волжская (Арсенальная) Башня построена в промежутке между 1658—1669 годами на месте древней деревянной башни «Рубленого города» и является памятником культуры федерального значения. Летнее кафе появилось лет пять назад.

Семён Травин написал письмо в министерство, поскольку делать пристройки к памятнику культуры незаконно. Минкульт провел проверку его сообщения.

В ходе проверки выявлен факт размещения конструкций летнего кафе в границах территории объекта с нарушением требований п. 2 ст. 36 закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Законному владельцу объекта выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 29.03.2019» — говорится в письме из Минкульта.

В то же время, комиссия не нашла фактов незаконной перепланировки, изменения расстекловки оконных блоков, расширения оконных проемов, на что также указывал заявитель.