Стокгольм, 23 ноября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International 22 ноября опубликовала новый доклад о ситуации с нарушением прав человека в Швеции. В докладе говорится, в частности, о том, что бездомные мигранты в стране живут в «отчаянии и опасности». Об этом 22 ноября сообщает шведское новостное радио Ekot. Примечательно, что речь идёт именно о мигрантах из Европейского союза. На данный момент в Швеции находится около 4700 бездомных мигрантов из стран ЕС, по большей части это цыгане из Румынии и Болгарии. Amnesty International призывает власти принять меры для того, чтобы отправить бездомных домой, однако правительство заявляет, что данный вопрос не находится в его компетенции, поскольку при текущем парламентском кризисе оно работает в качестве переходного и не может решать вопросы такого характера.

Цыганский табор. 1888

Швеция находится в тягчайшем в истории страны внутриполитическом кризисе. Более чем через два месяца после парламентских выборов в стране всё ещё не назначен ни новый премьер-министр, ни новое правительство.