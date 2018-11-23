Владимир, 23 ноября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Назначение бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой аудитором Счетной палаты РФ вызвало бурное осуждение среди пользователей социальных сетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди активно высказывают свое мнение под постом в Twitter главы Счетной палаты Алексея Кудрина о назначении экс-главы Владимирской области.

Kremlin.u Светлана Орлова

«Светлана Орлова была и зампредом комитета Совфеда по бюджету, она хорошо знает, как работает и с какими проблемами сталкивается исполнительная власть на местах», — сообщил Алексей Кудрин.

В ответ пользователи напомнили главе Счетной палаты об ошибках Светланы Орловой, допущенных ею в бытность губернатором.

«Орлову назначили аудитором Щётной палаты! Это ПРАЗНИК какой-то!» — написал Михаил М., припомнив ошибку, сделанную Светланой Орловой на Дне Владимира (авторские орфография и пунктуация здесь и дальше сохранены). Тогда бывший губернатор Владимирской области пропустила эту букву в поздравлении.

«С такими кадрами сделаем мощный рывок в перед», — считает Сергей С.

«Алексей, а кто вас заставляет делать очевидно глупые вещи? Вас пытают?» — задался вопросом Роман Х.

«Да вы там все уже окончательно *** (сошли с ума) и потеряли всякую связь с реальностью и проблемами. У вас одна только проблема — лишь бы от кормушки не убрали», — написал анонимный пользователь.

«Приговор счётной палате! Всё, про нее можно больше не говорить. Два сапога — пара», — считает другой.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова была губернатором Владимирской области с 2013 года по 2018 год. В сентябре 2018 года она проиграла второй тур выборов кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Эксперты отмечали, что люди голосовали не за кандидата от ЛДПР, а против Светланы Орловой, не желая допустить второго срока. 23 ноября Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты.