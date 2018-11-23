* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 23 ноября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 65 сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков REGNUM Террористы

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция по уничтожению боевиков была проведена не территории уезда Дих Бала провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовавшихся для подготовки нападения на правительственные силы.

Сообщается, что в результате операции большая часть уезда Дих Бала провинции Нангархар была зачищена от сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.